Kayseri'nin en çalışkan milletvekilleri belli oldu
2023-2025 yılları arasında Kayseri milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışma performansları açıklandı. Verilere göre, TBMM'nin en çalışkan milletvekili MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir oldu.
2023 seçimlerinden bu yana TBMM'de yapılan çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan en çalışkan milletvekilleri listesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir birinci sırada yer aldı. Kanun teklifi, soru önergesi, araştırma önergesi ve konuşma gibi performansların değerlendirildiği listede, Özdemir'in ardından sıralama şu şekilde oluştu: 2. CHP Milletvekili Aşkın Genç, 3. AK Parti Milletvekili Dursun Ataş, 4. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. AK Parti Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 6. AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 7. MHP Milletvekili Baki Ersoy, 8. AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, 9. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 10. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar.
Partilerin TBMM'deki çalışmalarında ise AK Parti birinci, MHP ikinci, CHP üçüncü ve Saadet Partisi dördüncü sırada yer aldı.