Yardıma muhtaç sokak hayvanları Melikgazi'nin sevimli dost ambulansı ile hayata tutundu

Tam donanımlı hayvan ambulansıyla yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşan Melikgazi Belediyesi, Sevimli Dost Ambulansı ile 2024 yılı içinde 3942 hayvana yardım ve sağlık hizmeti verdi.

Sokaklarda yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde insan odaklı hizmetlerimiz yanında bizimle birlikte hayatı paylaşan sevimli dostlarımız için de hizmet üretiyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili merhameti temel alan çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Melikgazi ilçemizin sınırları dahilinde gelen ihbarlar doğrultusunda 2024 yılında yaralı ve hasta hayvanlara anında müdahale eden Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz Sevimli Dost Ambulansımızla şimdiye kadar 3942 yaralı veya hasta olan kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının tedavi edilmesini sağladı. Gelen ihbarlara yönelik ambulansımız 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Özellikle trafik kazası geçiren hayvanlarımız için bu ambulansımız hayati önem taşıyor. Bu hizmetimiz sayesinde birçok hayvanın canı kurtarılmış oluyor. Özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarımızı bir yerden bir yere nakli ambulansımız sayesinde daha kolay oluyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 252 1333 no’lu telefonu arayarak ya da 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan bize bildirebilirler. Bu konuda duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.