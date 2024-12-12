AK Parti Kayseri Teşkilatında 'Şirketleşme' iddiaları gündemi sarstı

Diyadin'in açıklamalarına göre, AK Parti Kayseri teşkilatı, belirli siyasetçi, teşkilatçı, vekil ve sivil toplum örgütü başkanlarının ortaklığıyla bir şirket gibi yönetiliyor. Bu durumun, partinin il kongresine de yansıtılmak istendiğini belirten Diyadin, Kayseri'de tabanın şikayetlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Diyadin, "Kayseri'nin geleceği için durum vahim. Kayseri'de AK Parti yönetimini şirketleştirmişler. Kimler yok ki... Kayseri'nin geleceği için değişim şart" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yusuf Agaşe de konuyla ilgili yazdığı köşe yazısında, AK Parti Kayseri teşkilatına dair ortaya atılan iddiaların gündemi sarstığını belirtti. Agaşe, AK Parti Kayseri İl Teşkilatının bazı isimlerinin şirketleşme sürecine dahil olduğunu ve bu durumun parti içindeki iktidar mücadelesini nasıl şekillendirdiğini sorguladı.

Agaşe, AK Parti Kayseri İl Teşkilatının önde gelen isimlerinin, ticaret ve siyaset ilişkilerini kullanarak nasıl şirketleştiğini ve bu süreçte hangi adımların atıldığını, şahıslar ve kurulan şirketler bazında isimler vererek, Müsiad'a kadar uzanan ilişki iddialarını tek tek detaylandırdı.

Ayrıca, Ocak 2025'te yapılması beklenen AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesinde, teşkilat içindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini ve bu durumun partiye nasıl yansıyacağını ele aldı.

Bu iddialar, AK Parti Kayseri teşkilatında büyük bir tartışma yaratırken, partinin geleceği hakkında önemli soru işaretleri doğurdu. Gazeteci Osman Diyadin ve Yusuf Agaşe'nin açıklamaları, AK Parti'nin Kayseri'deki yönetim yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.