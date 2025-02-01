Yarıyıl etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlendi

Melikgazi Belediyesi ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği yarıyıl etkinlikleriyle çocukların keyifli bir sömestir tatili geçirmelerini sağladı.

Yarıyıl etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlendi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Turan Mahallesi, Danişmentgazi Mahallesi ve Tınaztepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliklere katılım oldukça yoğundu. Bando takımı gösterileri, Hacivat-Karagöz sahne oyunu, çeşitli yarışmalar, canlı müzik etkinlikleri, palyaço oyunları ve maskotlarla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara ve gençlere yönelik takdir toplayan çalışmaları ile gönülleri kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocukların neşesi ile mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi;

"Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, eğitimlerine destek olacak, keyifle zaman geçirmelerini sağlayacak etkinliklerimizden birini daha gerçekleştirdik. Melikgazi’mizde 5 farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize gösterilen ilgi bizleri de oldukça memnun etti. Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri, Hisarcık Düğün Salonu, Turan Düğün Salonu, Danişmentgazi Sosyal Tesisleri, Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde birbirinden çeşitli etkinliklerimizle çocuklarımız doyasıya eğlendi. Melikgazi’de çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman öncelik veriyoruz. Gerek eğitimlerine gerek sosyal aktivitelerine katkı sağlayacak hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız başımızın tacı. Onların geleceğine destek olmak için her zaman yanlarındayız."

Haber Merkezi

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