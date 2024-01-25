Yasadışı bahiste 'çifte zarar'

Avukat Emir Akpınar, yasadışı bahis oynayanların çifte zararda olduklarını söyleyerek, “Yasadışı bahis oynayanlar hem paralarını kaybediyor hem de kumar oynadıkları için idari yaptırım görüyor” dedi.

Kumar borçlarının karşılığı olmayan eksik borç sayıldığını söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Türk Ceza Kanunu’nun 228/4 maddesinde kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç olarak tanımlanan fiil, Türk Ceza Kanunu 228. maddesinde düzenlenen ‘Kumar Oynanması İçin yer ve İmkan Sağlamadır’. Kumar oynamak ise, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç fiili sayılmamış, Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kumar başlığı altında düzenlenmiş ve Kabahat Yaptırımı’na tabi tutulmuştur. Borçlar Hukuku açısından kumar ve bahis eksik borç sayılmaktadır. Kumarla ilgili olarak Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri bulunmaktadır. Buradan da anlayacağımız üzere kural olarak kumar oynatmak suç, kumar oynayanlar için ise idari yaptırım ön görülmüştür. Devamla şunu ifade edelim, kumar oynayan kişilere karşı idari yaptırım uygulanıyor ve burada kumar oynayan kimselerin kumar borçları da eksik borç sayılıyor. Yani herhangi bir icra takibine konu edildiği takdirde karşılığı olmayan bir borç anlamına geliyor” dedi.

Akpınar, yasadışı bahis sitelerine girenlerin hem kumar suçunu oluşturduklarını ve sonrasında da dolandırıcıların kurbanı olduklarını söyleyerek, “Günümüzde özellikle yasadışı bahis sitelerinde birçok vatandaşımızın kredi çekmek suretiyle kumar oynadıklarını biliyoruz. Burada hem kumar borcunun eksik borç olması sebebiyle bir de üstüne yasadışı bahis siteleri tarafından kumar oynayan vatandaşlarımızın kazanmış oldukları kumar alacakları yeniden vatandaşlarımıza ödenmemektedir. Dolayısıyla kumar oynayarak bir suç işlenmekte ve devamında da vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Yasadışı bahis siteleri reklamlarında bire bin, bire on bin kazandırdık şeklinde yayınlar yapmaktadır ve bu yayınlardan kimseye herhangi bir kumardan alacak kazandırmamışlardır. Yasadışı bahis sitelerine girerken öncelikli olarak kumar oynama suçunu, devamında da dolandırıcılık suçunun mağduru olmaması için vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.