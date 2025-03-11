Yaşından büyük suç kaydı var: Tırnakçılık yapan 2 kız çocuğu yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 31 adet suç kaydı mevcut G.K.(16) ve D.K.(14) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından “Bir İşyerinde Tırnakçılık Yöntemiyle Yapılan Hırsızlık” konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 adet suç kaydı mevcut G.K.(16) ve D.K.(14) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.