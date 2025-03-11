Yaşından büyük suç kaydı var: Tırnakçılık yapan 2 kız çocuğu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından “Bir İşyerinde Tırnakçılık Yöntemiyle Yapılan Hırsızlık” konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 adet suç kaydı mevcut G.K.(16) ve D.K.(14) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.