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  • Yaşından büyük suç kaydı var: Tırnakçılık yapan 2 kız çocuğu yakalandı

Yaşından büyük suç kaydı var: Tırnakçılık yapan 2 kız çocuğu yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 31 adet suç kaydı mevcut G.K.(16) ve D.K.(14) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yaşından büyük suç kaydı var: Tırnakçılık yapan 2 kız çocuğu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından “Bir İşyerinde Tırnakçılık Yöntemiyle Yapılan Hırsızlık” konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 adet suç kaydı mevcut G.K.(16) ve D.K.(14) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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