Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Talas ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki yaşlı adam bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 2 Sokak’ta meydana gelen olayda; Ekrem A., (73) bakıcısı tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ekrem A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.