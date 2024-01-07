Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere yeni futbol sahası

İlçede gençler için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Belsin Kocatepe Mahallesi'nde, amatör spor kulüplerinin çalışmalarını yapabileceği büyük, nezih bir futbol sahasını hayata geçirdi.

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  • 07.01.2024 13:38
  • Güncelleme: 08.01.2024 13:18
Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere yeni futbol sahası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede gençler için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Belsin Kocatepe Mahallesi’nde, amatör spor kulüplerinin çalışmalarını yapabileceği büyük, nezih bir futbol sahasını hayata geçirdi.

Melikgazi Belediyesi ilçede bulunan Kocatepe Mahallesi’ne yeni bir futbol sahası kazandırdı. Sahada incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu gençleri tüm etkinliklere dahil etmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Kocatepe Mahallesine çok güzel, nezih ve büyük bir futbol sahası kazandırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "6 adet soyunma odası ve duşları ile oldukça güzel oldu. Gençlerimizi tüm olumsuzluklardan korumak için spor, sanat, müzik gibi faaliyetler son derece önem taşıyor. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi tüm etkinliklere dahil etmek için büyük çaba gösteriyoruz. Burayı Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve Amatör Spor Kulüplerimize tahsis edeceğiz. Burada inşallah önümüzdeki haftadan itibaren amatör futbol takımları çalışmalarını gerçekleştirecek. Dolayısıyla gençlerimizin enerjilerini atacakları güvenli, nezih bir ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gençlerimize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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