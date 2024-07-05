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  • Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında ikametteki yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında ikametteki yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erbeyli Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ikamet içerisinde bulunan bir yavru kediyi de alevlerin arasından yaralanmadan kurtardı. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
İHA
Kayseri Gündem

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