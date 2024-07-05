Bakan Yerlikaya pastırma doğradı, kasayla meyve dağıttı

Bir dizi program için Kayseri’ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti yaptığı sırada pastırma doğrayarak, vatandaşlara kasa ile meyve dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak için Kayseri’ye geldi. Ziyaretine Kayseri Valiliği ile başlayan Yerlikaya, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

Toplantının ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret eden Bakan Yerlikaya, çalışanlarla öz çekim yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyareti sırasında Kayseri’nin yöresel lezzeti olan pastırmadan doğrayarak, vatandaşlara da kasa ile meyve ikramında bulundu.