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Yayalara çarpıp kaçtı, 3 kilometre uzakta yakayı ele verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarparak kaçan sürücü, otomobiliyle birlikte kaza yerine 3 kilometre uzakta yakalandı. Yayalardan 1'inin durumu ciddiyetini korurken, 1'i ise hafif şekilde yaralandı.

Yayalara çarpıp kaçtı, 3 kilometre uzakta yakayı ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarparak kaçan sürücü, otomobiliyle birlikte kaza yerine 3 kilometre uzakta yakalandı. Yayalardan 1’inin durumu ciddiyetini korurken, 1’i ise hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.G. yönetimindeki 38 AEB 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. ve H.B.’ye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Y.B. ağır şekilde yaralanırken, H.B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza yerinden 3 kilometre uzakta yakayı ele verdi

Polis ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.G. otomobiliyle birlikte kazanın meydana geldiği yerden 3 kilometre uzakta yakalandı. E.G. ekipler tarafından gözaltına alınırken, otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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