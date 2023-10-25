Yaz demeden kış demeden ağaç dikiyoruz

Talas Belediyesi tarafından başlatılan daha yeşil bir Talas için geleceğe nefes olma ağaç dikim organizasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Alanındaki etkinlikte Alpaslan Koleji öğrenci, öğretmen ve idarecileri 500 meyve fidanı ve çam fidanını toprakla buluşturdu.

PAYLAŞ
  • 25.10.2023 15:18
  • Güncelleme: 25.10.2023 15:34
Yaz demeden kış demeden ağaç dikiyoruz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından başlatılan daha yeşil bir Talas için geleceğe nefes olma ağaç dikim organizasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Alanındaki etkinlikte Alpaslan Koleji öğrenci, öğretmen ve idarecileri 500 meyve fidanı ve çam fidanını toprakla buluşturdu.

Ali Dağı Zirve Yolu güney güzergahında düzenlenen organizasyona Alpaslan Kolejinden 500 öğrencinin yanı sıra öğretmen ve idareciler de katıldı. Burada açılan çukurlara gelen öğrenciler fidanların koruma kılıflarını sökerek toprakla buluşmasını sağladı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda Ali Dağı 360 Derece Yürüyüş Alanına 500 meyve fidanı ile çam fidanı dikilmiş oldu. Etkinliğin sonunda öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan doğaseverlere su, kek ve meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Talas Belediyesi’nden Davet

Talas Belediyesinden yapılan duyuruda şehirde faaliyet gösteren okul, üniversite ve sivil toplum kuruluşları Ali Dağında fidan dikmeye davet edildi. Yapılan duyuruda gruplar halinde fidan dikmek isteyenlerin 0352 437 0054 numaralı telefondan başvuruda bulunmaları istendi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

2
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

3
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

6
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'