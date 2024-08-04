Yaz Sineması etkinliğine yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yaz sineması etkinliği 3 Ağustos Cumartesi günü Yeşilyurt Etkinlik Alanı’nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Ağustos ayı boyunca her Cumartesi farklı mahallelerde düzenlenecek olan etkinlikle vatandaşlara ailecek keyifli zaman geçirme imkanı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; yoğun katılımdan memnun olduğunu dile getirerek; “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına kulak veriyor; hizmet ve yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Tüm bunların yanında hemşehrilerimizin eğlenebilmeleri, dinlenebilmeleri, aile ve sevdikleriyle bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla kültür ve sanat etkinliklerimiz kapsamında vatandaşlarımızın sosyalleşebilmeleri, ailecek kaliteli vakit geçirebilmeleri için her yıl yaz sineması etkinliklerimizi düzenliyoruz. Etkinliklerimize katılım maşallah oldukça yoğun. Yeşilyurt Etkinlik Alanı’nda ilkini gerçekleştirdiğimiz yaz sinemalarımız 10 Ağustos’ta Barış Pınarı Etkinlik Alanı’nda, 17 Ağustos’ta TOKİ Talu Camii Etkinlik Alanı’nda, 24 Ağustos’ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda ve 31 Ağustos’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek. İlgi gösteren, memnuniyetlerini bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah birbirinden güzel etkinliklerimizle vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" dedi.