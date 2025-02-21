Yazar Okulu Seminerleri devam ediyor: Hayatın şiirsel izleri konuşuldu

Yazar Okulu Seminerlerinde, yazar ve şairler her hafta bir okulda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilerle yazarlık konusunda, şiirle ve şairlikle ilgili hususlarda sohbet etme imkanı buluyor. Bu haftaki program Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti.

Seminerin bu haftaki misafir, Eğitimci, Şair-Yazar Mustafa Küçüktepe oldu. “Hayatın Şiirsel İzleri” başlığı ile öğrencilerle buluşan Küçüktepe, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle, şairlik ve kendi yazmış olduğu şiirleri ile ilgili sohbet etme imkanı buldu. Şiir konusunda meraklı, şiirsever öğrencilerle bir araya gelen Küçüktepe, öğrencilerle söz üzerine ve şiir üzerine derinlemesine bir söyleşi gerçekleştirdi. “Muallakai Seb’a” şiirlerinden, şairlerinden, aynı zamanda divan şiirinin öneminden ve divan şairlerinden bunun yanı sıra günümüz şair ve şiirlerinden de bahseden Şair Mustafa Küçüktepe bunların yanı sıra kendi şiirinden de çeşitli örnekler sundu. Ayrıca Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Malik Şahin, Mustafa Küçüktepe’nin “Seni de Getirsinler Bana” isimli şiirini seslendirdi. Yine şairin kendi sesinden de birçok şiir dinleyen öğrenciler, çeşitli sorular sorarak şairin tecrübelerinden istifade ettiler. Program hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri bundan sonraki haftalarda çeşitli okullarda devam edecek.



