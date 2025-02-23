Anlamayanlara

Hala anlamadılar ya, bu milletin meramını bir defa daha, net biçimde, bir de bendeniz ifade edeyim:

Hangi siyasi olursa olsun, veya hangi kanaat önderi, fark etmez, mevzu memleketi bölme, millete kast etme niyet ve eylemindeki her örgütlü, ya da bireysel faaliyeti reddetmeyen, kınamak filan yetmez, lanetlemeyen ve karşısında olduğunu, düşman bildiğini deklere etmeyenlerin topunun vatandaşlığının iptal edilerek, memleketten sürülmeleri, tüm varlıklarına el konulması, milletin, devletinden beklentisidir. Net.

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Hiç kimse, kimseye, liderini, önderini sevme diyemez, ama en fazla dese dese, "ölçülü sev, onu tanrı ittihaz etme" der.

Olursa sonra, sonu görülmez bir hengame başlar din adına, kutsal, sirayet eder ve Sıfatlarının başkaları verilmesini imtihanı kaybetmek olarak niteleyenin gazabı bulur, bu yanlışa düşeni.

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Müslümanı eğilip doğrulduğu ibadeti ile tanıdığını iddia eden yanılmıştır. Onu alış verişinde, yol arkadaşlığında tanıyabilirsin özetinde bir sözünü hatırladım hazreti Ömer'in, aklıma kadrolara dininden emin olduklarını düşündükleri için yerleştirdikleri geldi ki bunun yalan olduğu hemen anlaşılıyor. Mevzu seni oraya kimin yerleştirdiğini unutma mevzusu. Lazım olunca zamanı gelince hatırlatılmak üzere...

Yoksa ne ticaretine şahit oldular, ne de ahlakına, ama şunu iyi biliyorlar ki hakkı olmadığı yere rica ile oturan ricacının emir kuludur.

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Özellikle vergi hukuku alanında avukatlık yapmaktan neden mutluluk duyuyorum, yazayım: Öncelikle haksız dava asla almıyorum (Alan gereği, inceleyince mevzuyu, fark edebiliyoruz, kişi veya firma mağdur mu değil mi *). İdarenin yersiz ve hukuka aykırı olarak talep ettiği vergi ve cezaya mani olabilme adına, işimi yaptığımda, milyonlarca insanımın da bu vesile ile hakkının korunmuşluğuna katkımın verdiği dinginlik kelimelerle ifade edilesi değil.

* Bu duruma gelene kadar da ciddi bir birikim edinmiş olmak, veya konu uzmanlarından teknik destek almak şartı var.

Mesela bendeniz bir bilanço bize ne anlatıyor sorusuna cevap için, muhasebe eğitim kurslarına katılıp, sertifikalar aldım, yetinmeyerek 2 yıllık açık öğretim vergi ve muhasebe önlisans eğitimi aldım ve her biri alanında üstad, vergi duayenleri ile sürekli dirsek temas çalışmadayım.