Dünya engelliler günü yazısı

3 Aralık dünyada engelliler günü olarak anılıyor da memlekette öyle uygulamalar var ki 365 gün anılsa bir anlamı olmuyor.

Kişi âmâ ve raporla da bu durum sabit. Oran %90 ve rapor sürekli. Araç alınıyor bu rapora istinaden ötv bağışıklığından yararlanılıyor. Aradan yıllar geçiyor Vergi Dairesi sen sonradan bir rapor daha almışsın, o raporda özür oranı %85 öde bakalım şu ÖTV ve MTV'leri faizleri ile diyor. Bu 5 dilimlik düşüş idarenin raporlama kıstaslarındaki hesaplamaları yeniden düzenledigi bir yönetmelik kökenli. Ortada bir iyileşme yok ve kişinin araç kullanması zaten imkansız. Dahası ilk rapor sürekli zaten. Sonradan katakulli ile zulüm yapılıyor. Bu ve benzeri tarhiyatları yargıya taşıdık ve mahkeme hepsini iptal etti de bu ayıp ile ahirette ne yapacak idareciler, bilemiyorum.

Bu durumu Maliye İdaresine kaç kere bildirdik ve bakın davaları sürekli kaybediyorsunuz, düzeltin şu işi dedik, lakin bazı vergi dairelerinin başkanları inisiyatif alarak tarhiyatları durdursa da genel bir düzenleme yapmadılar, halen nadirleşse de bu konuda dava açtığım oluyor.

Engellilik durumu gereği oranı 90 altında olup, araç kullanabilir durumda olmayan engelliler için ÖTV bağışıklığından yararlanarak araç alabilmeleri için yapmaları gereken ilk işleme örnek dilekçe aşağıdadır:

Hangi şehirde ise, o şehrin Defterdarlığına hitaben

Ek’li rapor ile tevsik olunduğu üzere araç kullanabilir durumda değilim. Araç alımında ÖTV bağışıklığından yararlanmak istiyorum. Olur cevabınız ile araç alımı teşebbüsünde bulunacağım. Tarafımı bilgilendirmenizi talep ediyorum

Ad soyad Tc no adres imza

Bu dilekçe iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek. Olmaz cevabı gelirse, veya 1 ay cevap vermezlerse vergi mahkemesine dava açılmalıdır sonraki 30 gün içerisinde. Dava hukuki destek alınması isabetli olacak bir davadır.

Not: Veli veya vasi de engelli adına başvurabilir. Dilekçe metni aşağıdaki gibi olmalıdır.

Hangi şehirde ise, o şehrin Defterdarlığına hitaben

Ek’li rapor ile tevsik olunduğu üzere velisi/vasisi olduğum TC No"lu engelli ad soyad araç kullanabilir durumda değildir. Araç alımında ÖTV bağışıklığından yararlanmak istiyoruz Olur cevabınız ile araç alımı teşebbüsünde bulunacağız Tarafımı bilgilendirmenizi talep ediyorum

Ad soyad Tc no adres imza

Bir diğer yol da ÖTV ve ÖTV üzerinden hesaplanan KDV ihtirazi kayıtla ödenir ve iade için dava açılabilir.

Dava için hukuk desteği talep edilirse avukat ile bağlantı kurulabilir.

Av.İsmail Arslan

Mevzuat yapılırken engel, kişiyi neyden mahrum bırakıyorsa ise ona yönelik düzenleme yapılması hakkaniyete ve gerçek duruma uygun olacaktır.

Bunun gibi nice, engellilere yönelik zulumler ile kutlu olsun engelliler günü.

Av.İsmail Arslan