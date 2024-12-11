Görüşlerim

Suriye'de bir Kürt devleti kurma gayesinde olan emperyalistlerin önünü kesmenin yolu, İsrail saldırılarını vesile ederek, yeni kurulan Suriye yönetimi ile bir savunma anlaşmasıdır kanımca.

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(HTŞ) Heyet Tahrir eş Şam umarım büyük yahudi krallığı amacının bir projesi değildir!

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Ahlâk bir ırka, inanış disiplinine, cemiyete tahsis edilemeyecek kadar cihanşümul yaygınlıktaki kabullerden oluşmaktadır ki, kaynağı vicdandır ve vicdanının sesini dinleyen herkeste ortak bir sayhadır ahlak. Aleyhisselam'dan önce de ahlak vardı ve O, ahlâkî duyarlılıkta zirve şahsiyet olarak, Rabbi tarafından takdim edildi. Yani ahlakı sadece Onunla şerh edenler ve ahlakın tüm insanların ortak meziyeti olduğunu ihmal edenler, derin değerlendirme hataları yapmaya mahkumdurlar. Adalet duygusu gibi ahlaki duyarlılık da evrenseldir. Vicdanına kulağını kapatmış her insan karanlık bir sessizlik içerisinde yolunu kaybetmiş halde ölene kadar yaşamaya mahkumdur.

Ve adaleti, ahlâkı öncelemeyen her inanır da son son sapmaya, saptırmaya mahkumdur.

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Dini, ritüelden ibaret bir zemine sabitleyerek, en görkemli ibadethaneleri inşa etmek ve kitabı, muhtevasından habersiz şekilde, makamla en iyi okumayı talim hususunda başarılı olmayı ilim olarak kabul edenler, dünya saltanatları için dinden daha elverişli bir levazım olamayacağını fark etmiş ve bu farkedişle de inanırların kendilerine hizmet ve itaatlerinde başarılı olmuş olanlar değiller midirler?

Liderleri güzel kıraat ediyor ve ritüellere saygılı diye, o Kitapta yazan ahlak, adalet gibi mevzular onda ve civarında zuhur etmese de kör bir itaat ile, ona sahip çıkanları, bu kabulden başka, ne ile izah etmek mümkündür?

Bu durum tüm dinlerde böyle işliyor. İslam değil sadece. Dünyadaki ritüeli kutsayan, bilinen tüm dinler, o dinlerin yiyicileri tarafından kullanılıyor.

Mesela Vatikan da böyle, bizde de böyle. Orada papaz, çocuğa istismarda bulununca üstü örtülüyor, burada da öyle.

Orada da güç gösterileri rağbette, burada da.

Liyakat orada da burada da, ne kadar gösterdiğinle ilgili, ne kadar mevzuya hakim olup, ahlaklı bir eylemle yaptığınla değil.

Misallendirmeye başlasak sonu gelmez mevzu, bu mevzu.

Ve din imtihan ise, cennet hiç ummadıklarınızın meskeni olabilir ey müminler!

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Allah'tan gayrına eyvallahı olmayan, güzel ahlak sahibi, iyi bir insan olmak bu zamanda en üstün payedir.

Bir dakika sonrası hakkında hakimiyetimiz olmayan hayatımızı bize bahşeden Allah Azimdir. Ayaklarımızı Rızası yönünden kaydırmasın. Amin