Görüşlerim

Bizler değişmedikçe, bizi idare edenler de asla değişmeyecektir.

Biz iyi insanlar olup, hak, hukuk, adalet, liyakat, hakkaniyet gözetir olduğumuzda, idare de ya seve seve, ya da zorla bizim layık olduğumuza gelecektir.

Oğlum, kızım devlette bir yer kapsın da nasıl olursa olsun diye, veya kazanç, menfaat için parti pırtı kapılarından ayrılmayanların, cennete gitmek için şeyh, tarikat himmeti harici bir ameli olmayanların ne bu dünyada, ne de ukbada huzur bulması asla mümkün değildir.

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Bugünün şartlarında laik sistem, dindarlara, dinlerini yaşama imkanı verir. Dindarlar bugün laik olmayan bir nizamda birbirlerini boğazlarlar ki kendilerinden olmayanlara ne yaparlar, bilemem.

Bu coğrafyada kin ve tahammülsüzlük, maalesef dindarlar arasında kanser gibi yayıldı ki bana bunu söyleten de bu hakikat oldu.

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İşin tuhaflığı şu ki bizim muhafazakar kesim, olan bitenin Yahudi oyunu olduğuna iman derecesinde inanıyor. Bilmiyor hristiyanlarda Büyük Yahudi Krallığının kurulmasının bir iman şartı olduğunu. İsa'nın göksel krallığın başına geçmesi için çalıştıklarına aklı ermiyor. Çünkü hristiyanlık ne, mensupları neye iman ederler, teslis harici bilgisi yok.

Bizim sol da bu konuda cahil. Mevzunun insan hak ve özgürlükleri mücadelesi olduğuna iman etmiş onlar da.

Halbuki konu tam anlamıyla din kökenli, ama dindarların bildikleri sahadan değil ya, bu yüzden vur abalıya hesabı, hala İslam ile ilişkilendirme derdindeler.

Bu dünyanın sonunu getirme niyetinde olan ve müslümanların tanımadıkları bir düşmanları var ve o düşman, müslümanları umursamıyor bile.

Yahudilere çok yükleniyorlar, ama esasta Tanrıyı kıyamete zorlayan evanjelistlerin planları büyük. Bunlar Şam civarında büyük bir savaş için o kadar çalıştı çabaladı Türkiye kısa bir süre bu gayretleri havaya savurdu. Dünyada borularını istedikleri gibi öttüremedikleri yer Türkiye. İtaat ettirip melhemei kübra faslına, oradan da tanrının göksel krallığını kurana, ya da yok olana kadar durmayacaklardır. Bu sebeple herkes durduğu yeri ve kime ve neye hizmet ettiğini net bilmeli.

Evanjelistler kimlerdir, amaçları nedir, nerelere hakimlerdir araştırırsanız İsa'nın yeryüzüne göksel krallığın başına geçmek için geleceğine ve bu krallığı hazırlamaya iman etmiş bu fanatiklerin, yeryüzünü nasıl ateşe saldıklarını görürsünüz.

Bugün "İran karıştı ne güzel oldu" türküsü ile göbek atanlar, zurnayı Evanjelistler'in üflediğini hesaba katmıyorlar ve sıradaki göbek havasının Türkiye için olacağından habersizler. Fetö tutmadı, ama sırada mehdi ve halife var. Amaç Büyük Yahudi Krallığının kurulması. Size medeniyet sunmak değil. Herkes aklını başına devşirsin ve birlik, beraberlik pekiştirilsin. Bu memlekette sağcı, solcu, ülkücü, dinci, alevi, Kürt, Türk diye parçalanma lüksümüz yok ve ey iktidar, en büyük vazife sende. Saçma sapan gerginliklere zemin hazırlamalara ve ayrışmalara prim verme. Burada tek düşman var, o da malumun ki stratejik ortağın.

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Noelde çam ağacı süsleme ritüelinin menbaı:

Hristiyan inancında İsa Mesih bir çam ağacına, göklerden inecektir itikadı vardır, Bu sebeple en gösterişli çam ağacını evlerine, meydanlarına koyarlar, bize gelsin inancı ile.

*Dün terör sebebi ile giremediği Gabar'dan bugün petrol çıkaran Türkiye, siyonistlere göre vaad edilmiş toprakların zenginliklerine çökmüş bir ülkedir. Tüm bu karışıklık senaryolarının aslı esası Türkiye'nin durdurulması odaklıdır ve bu senaryoda siyonist tarafın figüranları canhıraş gayretteler. Herkes mevzuyu doğru algılamak ve tarafını seçmek zorunda!

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Eğer insan evladı, kendi topuğuna sıkmaz da şöyle bir 300 sene daha var olacak olursa dünya, ovalara beton bina dikenlerin hepsi çok kötü yad edileceklerdir, net!

Bina denilen şey, kaya zemine, mümkün olduğunca dağ, tepe yamacıma dikilir, ovalar, hububata, ağaca tahsis edilir.

Av.İsmail Arslan