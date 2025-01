Görüşlerim

İsrail'in Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini tek yolu var:

Türkiye bu iki ülke ile savunma antlaşması yapmalı.

*

Gazze’de esirleri bahane ederek soykırım yapmıştı İsrail ve esirlerin teslimi sonrası, kaldıkları yerden devam edecekler oysa. Çünkü mesele esirler değil, plan daha başka.

*

Ömrün boyunca her gün 1000 putu balta ile parçalasan, ama içindeki şehvet, şöhret, servet, riyaset, enaniyet putlarından kurtulamazsan, tüm bu uğraşınla hikayeden ibaretsin.

*

Ey Türk evlatları!

Siz Türk olduğunuzu unutursanız, elin hanzosu hatırlatır bir şekilde size, sizi!

*

Tüm mevzu manda devam etsin, etmesin mevzusu, net.

*

İnsan hak ve özgürlükleri mücadelesinde her milletten, nice yiğit can verdi, ama her zaman akan kandan beslenen çakallar köşe başlarını kimselere bırakmadılar.

Dün de böyle idi, bu gün de böyle.

Bu döngü ancak çakal kırımı ile sona erer diyenler de yanılıyorlar, zira bir çakal ölünce, başka bir çakal boşluğu dolduracaktır.

Çare, bilinç düzeyini yükseltmek, eğitim-öğretime önem vermek ve erdemi öncelemektedir.

*

Akıl ve algılar bir değildir ve dahası herkes Erciyes'e baktığında Erciyes'i görecektir; fakat Erciyes, Develi'den bakana farklı, Kayseri Merkezden bakana daha farklı manzara sunacaktır.

*

Mevzunun bir başka boyutu da şu

Dün herkesi kendine benzetmek isteyenler, bugün herkesi kendine benzetmek isteyenlere öfke dolular.

*

Kalpler Allah'ı anmakla ancak, sükun bulur demek, her hal ve işte, daima Onun gözetiminde olmaklığı idrak ve razı olacağı hal üzere olmaktan gayrı, size huzur yoktur demektir. Kupkuru dil ile Onun Adını anıp, Ondan ruhen mahrumluk kastedilmemiş olsa gerektir.

*

Ölen birinin arkasından şu kelimeler sarf ediliyorsa o, saygın biridir: "İnsana değer katan tevazu içerisinde yaşayıp hayata artı değer katmasıdır, cenazesinde binlerin olması değildir. Tevazuyu kendine rehber edinenleri ve onların anılarını saygı ile selamlıyor gençlerin bu değerleri örnek almasını diliyorum.."

Kibri kalbinden söküp atan birini ateş yakamaz ve kalbinde zerre kadar kibir olan da asla cennete giremez.

Bir seri üretim mamulü olduğunuzun farkındalığında bir yerlerde bir zaman egonuz dipleyecek ve sıradanlığınız tavan yapacaktır. Doğal sonuç, sonrasında zırt saldırı ve vırt savunma ile geçecek ömrünüz... paso yaşayacaksınız yaşamdan habersiz...

Diğerlerinin hatıraları ile avunduğunuz zıptırık ömrünüz bitince asla siz bir nesil sonra hatırlanmayacaksınız..

*

Ruh ve beden senkronize olduğunda,

süzülürüz yaşamda,

aksi durumda

büzülürüz yatakta. Mailis Nalars Sarpust Yazıtları mö 3421