Görüşlerim

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'geldikleri gibi giderler' dediklerine 'beni yalnız bıraktınız' diyenleri destekleyenlere 'yazık' diyorum sadece!

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DHKP-C, TKP-ML ve TİKKO ile anılan partiler ne iş?

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Çok şükür bunu da kimseye kaptırmadık..

Dünyada kendi mallarını boykot edenle yine bizim ülkeden çıktı.!

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Bu dünyada olması imkansız tek şey, imkansızlığın mümkünlüğünün imkansızlığıdır.

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Türkiye'de net olarak belli oldu ki particilik bize uymuyor. Parti odaklı siyasetten derhal kurtulmak gerekiyor ve hangi fikirden olursa olsun idarede sadece dürüstlük, liyakat, adalet ve ilkesel duruş mihenk olmalıdır.

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Enerji arzını kontrol altına alarak, Avrupayı kucağında ve dağılmak üzere olan devletini ayakta tutmak için ABD, Türkiye'nin manda sisteminin devamı adına, muhalefeti desteklemek zorunda.

Güdümü altında bir yönetim kurguladığında, ilk işleri NATO'nun Türkiye'ye taşınması olacaktır ki, böylece Ortadoğu enerji kozu ile tüm Avrupa, onlara her şartta tabi olacaktır.

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Seçim kazanmayı garantiletecek vaad şudur: Siyasi etik yasası çıkaracağız deseler, mevzu net biter. Diyemedikleri sürece seçim de kazansalar, kaybetmiş sayılırlar kanımca. Nedir bu siyasi etik yasası derseniz?

Kısaca mevki, ünvan, makamının gücü ile şahsi ikbal derdine düşenin canına okuyacak müeyyideleri hayata geçirmek diyeyim. Bu olmadıkça Ali gider Veli gelir, bir o yer, bir bu, net...

Bu vaadi ise hakikatte hiç bir parti veremez, zira var oluş gayelerine ters düşer böyle bir vaad. Mevzusu için gelenlerin araç kıldıkları bu müesseler, esasta sadece bunun için varlar.

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Gerekiyorsa anayasaya eklensin, ama artık zekatları devlet toplasın ve zekat almaya müstahak olanlara da zekatı bizzat devlet ulaştırsın ki zaten dar gelirlilere, muhtaç ve miskinlere yardımı geniş anlamda devlet yapıyor. Kurum, kuruluşların zekat toplaması engellensin ve her kuruluş yardımcı olduğu zekat aktardıklarını da devlete bildirsin. Bu organizasyon bir merkezden, kapsamlı yürütülsün. Hatta zekat ile vergi arasında da bir bağlantı kurgulansın. Bu müessesenin denetimi bağımsız denetçiler tarafından yapılsın. Tabii ki zekat vermesi ona farz olanlar, en başta yakınlarına, yakın çevrelerine zekatlarını verebilmeli, ancak tüm muamele kayıt altına alınmalı, mükerrerlik ve suistimal engellenmeli