Görüşlerim

Erdoğan da Bahçeli de elbette ölümlüler ve ecelleri gelince ölecekler, ama üç beş zırtapozun istedikleri zamanda değil!

Allah bu milletin bahtını, yolunu açık etsin, şerefsizlere imkan vermesin. Amin

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İstediği kadar dolar basarak, tüm açmazlardan kurtulamayan ABD bile üretimden başka yol olmadığını görmüşken, üretimi baltalama ile meşgul olanların aklına şaşarım!

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İsrail vahşetini durdurmak, Filistin, Lübnan, Yemen ve Suriye'nin ellerinde!

Türkiye'ye ilhak kararı almaları ve Türkiye'nin bu kararları kabulü yeterlidir!

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Bir miktar dolara ev alana Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son verilmesini istiyorum!

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Kıtmir bir köpek idi, ama haktan taraf olduğu ve sadakati sebebi ile cennete nail oldu.

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Bir kısım inanır mesaisini, inancı ile kurtulmaya değil, insanları kurtarmaya hasreder; bu hal, psikoloji ilminde inancını yaşayamamasının yansıtma mekanizması olarak tanımlanır.

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Bizi bizden sıyıranlar, kendilerini giydirdiler bize.

Sizi ancak ben kurtarabilirim diyenlerden kurtulmak için anasının ağladığı bir tarihi var insan evladının.

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Şarkta her zıt görünümlü fraksiyon, muktedir olduğunda, baskı ve kısıtlama uygulamalarında ana baba bir kardeştir.

'Arkasında biri var, bir şey var' Şarkta, tanrı inancından sonra en yaygın olan, bu sözdür.

Sevgilisi ile sokakta öpüşme özgürlüğü isteyen şark insanı, kız kardeşi ile sokakta el ele gördüğü genci komaya sokar.

Şarkta küpe taktığı için kendisine rahatsız edici bakışlardan yakınan genç adam, çarşaflı birini görünce onu rahatsız edici bakışlarla süzer.

Elhasıl Şark'ın işi gücü birdirbirden ibarettir...

*

Tüm yurtta bir orantısızlık sorunu başladı ve sorun gün gün büyüyor.

Tepkiler ayarlanamıyor, tepkisizlikler de.

Ani kahkaha ve hıçkırık nöbetleri nasılsa öyle; birden geliyor ve şıp diye de kesiliveriyor.

Öfke, sevgi, kin, şefkat, bağlılık, ayrılık tamamen "yürü be kim tutar seni" kıvamında...

Bu yurdun insanları daha az gülümsüyor bu kesin. Daha çok süzüyor, daha çok şüpheci ve daha hızlı yaşlanıyor...

*

Zaman dediğin nedir Abidin!

Aklı olmayan şu virüs bile üremeyi ve hayatta kalmayı başarabilirken, veya kanser, bir organı ufak ufak ele geçirmeye dair strateji kurgulamada mahirken, yapay zekayı da kullanan Pentagon mu büyük yahudi krallığını kurma adına neler yapması gerektiğini planlayamayacak?

*

Bir kısım inanır mesaisini, inancı ile kurtulmaya değil, insanları kurtarmaya hasreder; bu hal, psikoloji ilminde inancını yaşayamamasının yansıtma mekanizması olarak tanımlanır.

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Kadına vurabilen biri, insan olabilir mi?

Zira Ozan Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadın insandır ve biz, hepimiz insan evladıyız.

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Bankalara borçlanma çılgınlığı ayyuka çıktı!

Faiz çöküşü getirir.