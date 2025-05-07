Görüşlerim

Karşı binamızda oturan bir polis memuru, geride çocuğu ve hamile eşini bırakarak silahıyla hayatına son verdi.

Bendeniz intihar edenlerin çoğunun cinnet ve buhran durumunda bu eylemi yaptığını ve akıl yoksunluğu içinde olduklarını düşünüyorum. Sabah bina görevlisine sordum, borçları olduğunu ve ödeyemediği için evini satılığa çıkardığını söyledi.

Allah rahmet eylesin. Geride bıraktıklarına sabırlar, direnç ihsan etsin. Amin

Bu vesile ile ikaz etmek istiyorum ki kısa zamanda foreks, bitcoin vs yolları ile zenginlik hayalleri kuranlar daha derin maddi sorunlara muhatap olurlar.

Bu konuda milleti koruyacak yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

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Meslek birliklerinde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminde görev yılı sınırlamasına gidilmelidir. Tüm meslek örgütlerinin maddi varlıkları bağımsız denetime tabi tutulmalıdır.

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Önceki zaman dindarlarının olduğu gibi bu zamanın dindarlarının da en belalı imtihanları para ile maalesef.

Maddi gücü olmadığında büyük gelgitler yaşıyor dindarlar.

Allah dindarları parasız bırakmasın. Amin

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Bir insan hem hasis, hem cömerttir.

İyi ve kötüdür. Falanın iyisi, filanın kötüsüdür hatta...

Hem aç, hem de toktur.

Cahilidir bildiğinin, bilmediğinin allamesidir de...

Güzeldir insan, bazen de çirkin.

Kendini cenderelere sokup, tek tip yaşayan ve tek tip olarak sürülerce ölen nicelere inat, bu hep böyledir ve böyle olmaya da devam edecektir.

Farkı fark edenin vasfıdır fark...

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Benimsemediği, sevmediği birinden tezahür eden iyi bir şeye tanıklık ettiğinde memnun olup, ona teşekkür edemeyen ve bir yanlış yaptığında ayıp oldu, özür dilerim diyemeyen var ya ikisi de aynı süzmeliğin iki kurnasıdır. Al birini vur ötekine…