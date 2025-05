Görüşlerim

10-16 Mayıs arası engelliler farkındalık haftası!

Bugün engellilerin yaşadıkları sıkıntılara her engelli olmayan yarın muhatap olabilir. Empati yapılsın, başka da bir şeye lüzum yok!

*

Öğretmen, doktor, hukukçu ve her kamu hizmeti ifa edenlere yönelik şiddet en ağır ceza ile yaptırım altına alınmalıdır!

*

Engel durumu gereği araç da kullanamayan, ehliyet de alamayanlar için, araç alımında ÖTV talep edilmesi hukuk yoksunu devlet olmanın alametlerindendir!

*

Arap devletlerinin paraları maalesef parya iktidarlar sebebiyle ABD tahsislidir. Buna son vermeleri tüm Arap müslümanlara farzdan önce farzdır!

*

Özellikle vurgulamak istiyorum ki, yeni anayasada bir kelime lüzumsuz laf olmamalı, sadece ilkelerden dem vurulmalı ve sair her düzenleme için yasal mevzuat adres gösterilmelidir.

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı değil, dayalı bir devlet vurgusu ile başlamalı anayasa.

*

Suça dair öngörülen cezaları belirlemeye yönelik çıkarılan yasaları hükümsüz, anlamsız, yetersiz kılan infaza yönelik infaz yasalarının toplumda cezasızlık algısını artırdığına dair körlüğü izah nedir?

*"

Anlayasınız diye Arapça indirdik" cümlesinden "anlamak için Arapça öğrenmek gerekir"e varana müfessir, "istisnası yoktur" cümlesinden en az on istisna çıkarana da hukukçu denilir.

Hukuk ve fıkıh metinleri aynı tandırın ürünleridir. Hukema ve fukaha "a"nın göbeğinden "z" yağı çıkarmakta mahirdirler. Hoş, mahir olmasa idiler, halk onları tefe koyup, oynatır idi.

Cümle yalın olduğu kadar, manaca da derin ise, müçtehit ve hukuk insanlarına buradan iyi ekmek çıkar.

*

Her şehirde tek bir yönetim organizasyonu kurgulanmalı. Vali, belediye başkanı sistematiğinden vazgeçilerek, tüm yönetimsel yetkiler seçimle oluşturulan il meclisine verilmeli ve her şehrin seçilmiş bir başkanı olmalı.

Buradan başlanabilir mesela değişime.

*

Af duasının teknik niyetine dair:

Allah'ın rahmeti o kadar büyüktür ki, Aleyhisselam'ın amcasını şehit ederek, ciğerlerini söken Vahşi'yi affetti, affetmekle kalmadı, ona (Hazreti Vahşi) diye hitap etmemize sebep olan sahabelik sıfatını lutfetti.

Öyle bir rahmet ki bu rahmet, Kat'ından kovduğu şeytan dahi, Ondan umudunu (yaptığı halta rağmen) kesmedi.

İşte bunları dikkate alarak her ne işlemiş olursa olsun insan, Allah'tan affı talep edebilmeli.