İnsanıma ikaz!

Ey benim evladım üniversite okuyor, yarın vatana millete hayırlı hizmetler yapacak niyet ve duasındaki anne babalar!

Konuşun evlatlarınızla, devlete karşı eylemlere bulaşmasınlar, yarın devlet onları işe almaz! Hayat onlara zehir olur.

Hatta ilk devlet menfaatına işleri de şu polise asit atan, balta ile saldıran maskelilerin maskelerini bu hengamede söküp çıkarmaları olsun! Çünkü yarın onlar hakim savcı olacaklar, evlatlarınız ise boşta gezenin boş kalfaları olarak kalakalacaklar!

*

Lisans diploması iptal edilen profesöre öğrencileri destek olmak için susma, sustukça sıra sana gelecek sloganı ile tezahürat yapıyorlar.

Sen o okula girmek için geceni gündüzüne kattın çalıştın genç arkadaşım, destek verdiğin ise, sınavda aldığı not yüzünden senin bölümünün hayalini bile kuramazken, al takke ver külah ile girdi oraya. Sen ne yaptığının farkında değilsin!

*

Zulüm 1453'te başladı diyenler iktidar olma arzusunda imişler!

*

Dünyada bir çok ailede şu an derin acılar ve sıkıntılar yaşanırken, hayat da bir şekilde devam etmekte. Allah birlik, beraberliğimize zeval vermesin. Devletimizi izzetli ve payidar kılsın. Dünya buna muhtaç! Amin

*

Devletimi zelil etme niyetlilere Rabbim fırsat vermesin. Her daim tuzakları ayaklarına dolansın, zelil olsunlar. Amin

*

Siyasi etik yasası artık zaruri olmuştur!

Siyaset sonrası kendisi ve ilişikli olduklarının mal varlıklarında izah edilemez artışlar tespit edilenlere ciddi yaptırımlar söz konusu olmalı!

*

Bir ülke ki, parayı çevirmekten para kazananların cenneti ise, o ülke mali zorluk yaşayan sabit gelir sahiplerinin cehennemidir. Bu ülkede herkes batabilir; ama paradan para kazanan batmaz. 20.000 lira sermaye ile pazarcılık yapan adam 10 yıl sonra ak düşmüş saçları, buruşmuş suratı ve hala geçim derdi ile anılırken, bir memuru 20.000 lira borçlandırmış ve hasbelkader icraya düşürmüş bir çakma tefeci 10 yıl sonra o memurdan 50.000 kazanmamış ise aptalın tekidir.

Bu hayali ülke bu haldeyken, o ülkede din de oyuncaktır, dinsizlik de...

*

Bu milletin en ciddi açmazlarından biri de şudur: Ona kanaati, tutumluluğu, tevazuyu tavsiye edenlerden bazıları, sözü ile ameli çelişenlerden oluşmaktadır.

Bazı kanaat önderlerinin, siyasilerin hayat tarzları ortada sonuçta.

Bu işte o bu şu fark etmiyor, imkan eline geçen, dün kınadığı ile kınanan oluveriyor.

Neden diye sormayınız lütfen, maya bozulmuş olabilir gibi bir cevabı kaldıramayacak olanlar olabilir aranızda.

*

Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana gelen tüm Peygamberlerin şeriatlarında insanlığa ortak mesajları hayat (can), nesil (nesep, ırz), akıl, mal ve dinin korunması olup, Allah'tan gayrına eyvallah etmemek ve Ona layığı vechiyle, istediğince ibadet etmesi ve sadece iyi insan olarak yaşamaktan başka da bir vazifesi yoktur insanın.

Bu noktada Peygamberlerin ortak mesajları ile, bu mesajları tebliğ ettikleri kültürlerin alışkanlık ve yaşama biçimlerini tefrik edememenin ceremesini, akledememe ayıbı ile, tüm inanırlar tarih boyu çekmişlerdir ve bu ayrım yapılamadıkça da çekmeye devam edeceklerdir.