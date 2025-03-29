Mevzu basitçe şu oldu:

Erdoğan'dan kurtulmak için her şeye razı olanların ittifakı mı kurtuluş yolu?

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, terör iltisaklı olması önemli değil, o bir gitsin, her şey çok güzel olacakçılık virüsü, insanımız bazısının vicdanını kör etmiş halde maalesef!

Kin, hakkı görmeye mani bir sakatlıktır

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Ahlaktan kıymetli ve öncelikli sorunumuz olmadığı konusunda ısrarlıyım. Zira tüm sorunlarımızın çözümü ahlaki donanımdır. Biz Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaya odaklanır isek, Allah da bizi muhafaza edecek ve selamete erdirecektir. Aksi durumda bizi helak ederek, dinini cidden yaşayacak milletler halk edecek olan da elbette O'dur.

Devleti ya vatandaşa hizmette tam kapasite çalışacak bir formata getireceğiz, ya da kapısına kilit vuracağız mı? Beceremedik gidiyoruz mu? Buralar bizim her halükarda siz de bizimsiniz, oturun şükredin halinize mi?

Hayır başarmak zorundayız tabii ki, devleti asıl misyonuna taşımaya mı?

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Önümüzdeki seçim sonrası da ülkemde, ne siyasi çekişmeler, ne de makam mevki kavgaları bitmeyecek, ama biz bize yine muhtaç olacağız. Siyasi görüş farklılıkları devam edecek, biz ayrılıklarımıza rağmen birlikte yaşayacağız. Çok da büyütmemek lazım mevzuları, hakikat yaşamın akmaya devam etmesidir vakti gelene kadar.

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Türkiye'nin siyasi iklimi tufan misali, kim, nereye, ne maksat ile savruluyor, belli değil.

Sorsan, herkesin derdi milletin selameti, ferah ve refahı, ama aynı dert söylemini dillendirenler, fırsat bulsalar, karşı blokta olanları bir kaşık suda boğacak kadar birbirlerine öfke duymadalar ki bu en ciddi beka sorunudur

Bu çözülmeden, çözüm çözüm çözülmek kaçınılmazdır.

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Tüm konu emperyalistler için esasen yıllık 100 milyar dolar haracı vermeyeceğiz dememize dayalı.

Bu toprakların egemeni biziz, siz bize hizmet ile vazifelisiniz diyenlere hoşt deme dirayeti sonrası saldırı başladı...

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Zulümden sakınıp, adaletin tesisine niyeti bağlayıp, fiilen gayret etmedikçe, iyi bir insan olarak yaşamaya gayretkar olmadıkça, yok kimseye berat merat, yok yani öyle bir Allah tasavvuru, varsa haltta ısrara rağmen, halt ehlini mazur görecek bir ilah tasavvuru, bilesiniz ki, o ilah sizin kafanızda kurduğunuz tanrıdır, reelde öyle bir tanrı yoktur.

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Kur'an'da pek çok ayette akletmeye, aklı kullanmaya yönelik teşvik varken, "aklını, seç bir efendi ve ona teslim et diyenlerin" afuv umduğu bu gecede, onların affa mazhar olacağına inananları, ahirette büyük bir sürpriz beklemekte olsa gerek.