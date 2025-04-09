Tespitlerim

Tramp 2000 yıldır yapılamayanı yaptı derker, Erdoğan için algı operasyonu yaptı. Demek istiyorki, Büyük Yahudi Krallığının yolunu o açtı eş başkan olarak. Bu algıyı kim, ne amaçla kullanabilir, bilerek söylenmiş bir söz!*

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Milletten 5 yıllık yönetim yetkisini alanlara diktatörlük suçlaması yakıştıranlar, yarın seçim sonrası aynı suçlama ile muhatap olmaları durumunda dikta neymiş kitabını yazacakları!

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İdeolojisini dinleştirmiş saplantılı hastalar ve vatan, millet düşmanları ile, vatan, millet kaygısı olmasına rağmen okuma zayıflığı sebebiyle hayır diyecekleri asla aynı ayarda göremeyiz, ama hepsinin hayırı da sonuçta aynı amaca hizmet edecek, bunu da görmezden gelemeyiz. Bu milletin yürüyüşüne zarar verecek... Bu toprakların kaynamasını isteyenlere fırsat verecek...

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Kur'an'a en büyük saygısızlık, Onu anlamadan okumaktır!

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Bizim millet pek öyle dış güç, iç hesap bilmez, geçen sene tavuk aldığı paraya bu sene yumurta alamadığını bilir ama. Seçim için bunu hesaba katmayanların hesapsızlıklarıdır ortaya çıkan netice.

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Özellikle Gazze’de bebek ve çocuk katlediyorlar ki bakış açıları şu: Bunlar yarın bizi öldürecekler yaşarlarsa!

Alçak katiller, ruh sahibi her insan evladı için sizler yaşamayı hak etmeyen gübre yığını mesabesindesiniz, her insanı katledemeyeceğinize göre sonunuz er geç kaygınızca olarak elbette!

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Günümüz müslümanlarının bazılarının en ciddi handikapları Allah azze ve celleyi putlaştırmalarıdır. Putlar, malum onu vasıflayanların muradlarınca misyon icra ederler. Bakıyorsunuz kendi kafalarındaki rab imajına Allah ismini verip, Allah'a rağmen bir Allah diye anılan ilah icad olunmuş ve tanrı ihtiyacı onunla gideriliyor. Allah O ki simsiyah gecedeki simsiyah karıncayı görür ve sesini işitir iken, bu icad edilen put istenmeyen hiç bir şeyden haberdar olmuyor ve irade sergileyemiyor. Bu put, sadece onu icad edenlerin hevasına hizmet ile yükümlü kılınmış bildiğin put.

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İhtiyacımız olan sadece bir demet gülücük ve bir tutam samimiyet...

Ayağımızın ucuna değil de tam gözünün içine baksak, bir gönül alsak, üzdüğümüz birinden af dilesek, burnumuzu dikmesek, sonu olmayan emellere heba ettiğimiz yaşamın ucunu az bir şey salsak, belki yetecek. Ne dersiniz?