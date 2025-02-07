kafatasçı Ağır Cezada Yargılanacakmış

KAFATASCI AĞIR CEZADA YARGILANACAKMIŞ

Muhacirlerin ahı tutmuştur.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Alma mazlumun ahını gökten indirir şahını.

Zulüm ile abat olanın ahiri berbat olur.

Allah cc. ihmal etmez,imhal eder.

Tüm zalimlere duyurulur!

KAFA ÇEKMEDEN ÇAĞDAŞ-İLERİCİ OLUNMUYOR Kİ!

Çadaş olmak istiyorsan kafa çekeceksin kafa. Sonunda arabanla takla atıp cehennemi boylasan bile. Ya da otobüs durağına dalıp 10 kişiyi ezsen bile. Başka türlü yobazlıktan kurtulamazsın.

Ben ''içki haramdır'' diyorum bizim çağdaş,ilerici,aydın kafa ''Sen yobazsın,'' diyor.

Önünde üç seçenek var: ya kafa çekip cehennemi boylayacaksın ya ölene kadar alnında 'Yobazlık 'damgası ile dolşacaksın ya da kafa çekeceksin!

İçi yavrum iç! İç ki çağdaş olasın!

Günün haberi: Ankara'da 36 kişi sahte içkiden öldü.

RÜYA DEĞİL

Cumhurbaşkanın eşi Latife Hanım eşi ile birlikte umre yapmış.

Rüya değil gerçek.

Elin kafiri kilisede merasim yapıp papazın huzurunda incile el basarak cumhurbaşkanlığı yemini ederken,Siyonist Netenyahu takkeyle dolaşırken Ahmet Şara niçin umre yapmasın ki?

Adam laik değil Müslüman.

Laikler umre yapmaz.

CEMAL ENGİYURT CHP'YE GEÇMİŞ.

Yakışır.

Çok sevindim,çok memnun oldum. Her akşam ekranlarda seyrederim.

Bu şehit kanı ile yuğrulmuş toprakların yetiştirdiği en büyük devlet adamı.

Atın Ekrem'i Mansur'u bir tarafa. Alın size cumhurbaşkanı adayı.

Cemal efendi aday olsun Kenan Evren gibi % 92,5 la kesin kazanır.

LÜTFEN FİTNE TOHUMU SAÇMAYIN.

Harp Akademisinden mezun olan 900 teğmen Cumhurbaşkanımızın da katıldığı resmi törende yemin etti. 300 kadarı teğmen komutanlarının izin vermemesine rağmen ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diye ayrıca korsan bir yemin etti.

Üst disiplin kurulu, komutanlarının emrini dinlemeyen 5 teğmene disiplinsizlikten dolayı ihraç kararı verdi.

Ceza gerekçesinin disiplinsizlik olduğu kamu oyuna açıklandı. Gerçek bu olduğu halde birileri ille de ''disiplinsizlikten dolayı değil, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' dendiği için ceza verildi diye bastılar yaygarayı.

Korsan yemin eden disiplinsiz teğmenler Mustafa Kemal'in askeri ise, korsan yemine izin vermeyen komutanlar ve bu korsan yemine katılmayan 600 teğmen kimin askeri?

Lütfen siyasi hırsınıza ordumuzu da Atatürk'ü de alet etmeyiniz.