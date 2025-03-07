OY VERENLER DÜŞÜNSÜN

Antalya Manavgat belediyesi 253 milyonluk 78 bin şişelik

alkol alım ihalesi açmış. Hem de ramazan ayının ortasında.

Başkanı tebrik ediyorum. Hacı emmilerin oyu boşa gitmemiş.!

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE VURGUN

ADD Van şube müdürü Murat Yiğit toplanan paraları sevgili ile yemiş.

Bağışa devam.

BEYKOZ BELEDİYESİ NOBEL'E ADAY

Asrımızın en büyük buluşu.

Cehepeli Beykoz belediyesi gıda maddelerini akaryakıt tankeri ile taşıyormuş.

Demek ki daha taze kalıyor.

Asrın icadı. Mucidi Beykoz belediyesi.

Ülkemize Nobel geliyor.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

MUHTEREM DİYANET İŞLERİ BAŞKANIM

Gençlerin takip ettiği sosyal medyada yazılanları danışmanlarınız herhalde size iletmiyorlar.

En çok eleştiri sizin milyonluk arabanızdan dolayı geliyor. Gençler şöyle diyor: ''hocalar ya fakirleri zenginlerden önce cennete koymasınlar ya da o zenginlerin yaşadığı şatafatı yaşamasınlar. Burada bir çelişki yok mu? Ne hikmetse hep fakirler cennete giriyor.''

İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan kalan altın çatal kaşık sarayda da kullanılmaya başlanır.

Bir gün Fatih Molla Gürani'yi iftara çağırır. İftar saati gelir Gürani bir türlü yemeğe başlamaz. Fatih ''Efendim taam buyurunuz, bir kusur mu ettik'' der.

Mollla sofradaki altın kapları gösterir ve sorar '' Hünkarım ümmete haram olan Mehmet'e helal mi?'' der.

Gençler haklı olarak soruyor. Halka haram olan lüks-israf din adamlarına tv bülbülllerine helal mi?

Bizim eylemlerimiz söylemlerimize uymuyor, gençler dinden soğuyor.

Haddimi aştımsa mazur görüle..

Hürmetlerimle.

Mustafa Başaran

BİR HOLDİNGİN YÜZKARASI

''Happy christmas'' diyor, ''ramazan mübarek'' diyene saldırıyor.

Şahsiyetsiz,kimliksiz arada kalmış Kirkor.