Söyleyene değil, söylediğine bak!

SÖYLEYENE DEĞİL,SÖYLEDİĞİNE BAK

''Şeytana niye kızıyorsun, bir iyilik yap o sana kızsın'' Tolstoy.

Gelin şu mübarek günde şeytanı kızdıralım. Gazze bizden ekmek bekliyor.

KAYSERİ SINIFTA KALDI!

Televizyonlar, Edirne'den Ardahan'a terör devleti İsrail'i protesto gösterilerini ekranlarına taşıdı.

Ben sadece Kayseri'yi göremedim.

Yetkililerimiz ve STK'arımız iftar hazırlığında mı Acaba?

CHP BULUŞU BİR SEÇİM

Şöyle Google’dan bir araştırma yaptım Adem Babamızdan, Hava Anamızdan beri, yapılan bütün seçimleri, ABD Kızıl derililerini, Afrika'nın Pigmelerini, Neron'u, Sıtalin'i, Kim yong'u, Beşar Eset canisinin seçimleri inceledim. Kutuplar dahil dünyanın dört bir yanını araştırdım ,kişinin kendisiyle yarıştığı bir seçim bulamadım.

BEN ''MÜSLÜMANIM'' DEMEYE UTANIYORUM

Bir tarafta parçalanan15 bin bebek. Kol bir tarafta bacak bir tarafta ezilen kafalar. Sahur vaktinde şehit edilen 400 Gazzeli. Çoğunluğu kadın ve bebek. Diğer tarafta ABD colası ile iftar açan haçlı hacı emmiler. Gazze'de ki vahşeti seyreden 2 milyar Müslüman.

Ve Hamas'a ''Terörist'' deyip katil Siyonist'e bir çift söz etmeyen içimizdeki çağdaş dinozor siyasiler. Ve bu zalimlere alkış tutan ABD fonlamalı,Siyonist yallamalı beyinsizler...

Mübarek ramazan gününde manzara bu.

Ve ben kendimi sorguluyorum: '' Ben Müslüman mıyım?''

ÇALDIYSA ÇALDI SİZE NE?!

Mışıl mışıl uyuyordunuz hangi yobaz uyandırdı sizi?!

Çalma arkadaş!

Çalarsan birileri yakana yapışır.