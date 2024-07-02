Yeni Ufuklar Derneği çözümü Suriyelileri göndermekte buldu

Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Kayseri’de Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu I.A.’nın Suriye uyruklu kız çocuğunu istismar etmesi sonrası gelişen olaylar ve 2011’den itibaren ülkede devam eden mülteci sorunu hakkında Kamuoyu duyurusu yayınladı.

Duyuruda Kayseri’de meydana gelen olaylar ve Suriyeli mültecilerin yanı sıra Afganistan, Irak, Afrika gibi ülkelerden göç edenlerin yarattığı mülteci sorununa değinilirken aynı zamanda Suriyeliler'in ülkelerine dönmelerinin en uygun çözüm yolu olduğuna dikkat çekildi.

Dernek tarafından Yapılan açıklamada “ 2011’de Suriye’de baş gösteren olayların ardından milyonlarca Suriye vatandaşı sınırlarımıza dayandı ve maalesef kontrolsüzce ülkemize geçti. Bugün, sayıları kesin olarak tespit edilemeyen Suriyeli ülkemizde mülteci olarak yaşamaktadır. Zaman geçtikçe Suriyeli mülteciler, toplum hayatının her alanında görünmeye, hatta ciddi sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara yol açmaya başladı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Suriyeli mültecilere, Afganistanlı, İranlı, Afrikalı kaçak ve mülteciler de katıldı. Bu durum kamuoyumuzda Türkiye’nin göç ve iltica yoluyla işgal edildiği, nüfus yapısının değiştirilmeye çalışıldığı yorumlarına yol açtı.

Mültecilerin kontrol dışı kalması, suç oranını artırdı. Karşılıklı anlaşmazlıklara ve sürtüşmelere sebep oldu. Özellikle Suriyelilerin belli bölgelerde yoğunlaşması, şehirlerimizin bazı yerlerini adeta kurtarılmış bölgelere dönüştürdü.

Son olarak Kayseri’de Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesinde Suriyeli bir ahlaksızın yine Suriye uyruklu bir ailenin beş yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesi ve güvenlik görevlilerimizin suçluyu tutuklamak istemesi üzerine patlak veren olaylar, toplumda büyük bir infiale sebebiyet verdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milletvekili Baki Ersoy’un çabalarıyla olayların büyümesi engellendi. Ancak bu sefer de sosyal medya üzerinden karşılıklı tahrikler başladı. İlginç bir şekilde Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçiğin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalkışmalar baş gösterdi. Türk askerî tesislerine saldırılar başladı. Bölgeye takviye kuvvetler gönderildi.

Görüldüğü gibi, kamuoyumuzun konuyla ilgili hassasiyeti kullanılarak ülkemizin içinde ve sınır ötesinde Mehmetçiğimize yönelik kumpas kurulmakta, kargaşa yaratılarak sorunlar büyütülmeye, çatışma zemini oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Tabii ki ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız, her türlü ahlaksızlığa ve yanlışa da karşı duracağız, ancak iyi niyetimizin, ülke sevgimizin kullanılarak karmaşa yaratılmasına, yurdumuza ve devletimize tuzak kurulmasına da müsaade etmeyeceğiz.

En uygun çözüm, ülkeler arası karşılıklı görüşmeler yoluyla kavga ve çatışmaya gerek kalmadan barış içinde Suriyelilerin ülkelerine dönmeleridir. Bin yıllık Türkiye tarihinde buna benzer pek çok sınavdan geçtik. Hepsini de aklımız, sabrımız ve çelik irademizle aştık, bunu da aşacağız.” denildi.