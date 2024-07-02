AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sona erdi

AK Parti'nin Kızılcahamam'da 3 gün süren kampında, yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve gelecek dönemin yol haritasının görüşüldüğü belirtildi. Kamp devam ederken patlak veren Kayseri olayları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görevinden istifası, kampı gölgede bıraktı.

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sona erdi

AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" temasıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları ve kentsel dönüşümle ilgili yaptığı geniş bir sunum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi.

Kampın üçüncü gününde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumların ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.

Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Özhaseki görevi devraldığı bakana iade etti
Mehmet Özhaseki görevi devraldığı bakana iade etti
Provokatif eylemler sonrası gözaltına alınan 474 kişinin 285'inin suç dosyası kabarık çıktı 
Provokatif eylemler sonrası gözaltına alınan 474 kişinin 285'inin suç dosyası kabarık çıktı 
Kayseri'de çıkan olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı
Kayseri'de çıkan olaylarda 21 polis ve 1 itfaiye personeli yaralandı
Mahalleye kamyonla sabıkalı vandallar taşınmış
Mahalleye kamyonla sabıkalı vandallar taşınmış
Sahabiye'de iş yerleri ve evler hasar aldı
Sahabiye’de iş yerleri ve evler hasar aldı
İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor
İnovasyon Merkezi genç kaşifleri bekliyor