AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sona erdi

AK Parti'nin "tevazu, samimiyet ve gayret" temasıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları ve kentsel dönüşümle ilgili yaptığı geniş bir sunum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi.

Kampın üçüncü gününde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumların ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.

Kampa, 541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yönetici katıldı.