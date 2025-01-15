Yeni Yol Grubu'nun ilk grup toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Yeni Yol grubu Meclis'te ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Yol grubunun ilk toplantısında konuşan SP Genel Başkan’ı Mahmut Arıkan; “Haftalar önce DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partimiz Türkiye'de yeni bir alternatif oluşturmak amacıyla ilk adımları atmıştı. Geçen hafta ise bu süreç resmi çalışmalar tamamlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ortak grup kurma amacıyla kurduğumuz Yeni Yol grubu kuruldu. Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun. Bugün Türkiye'de iki partinin merkeze alındığı diğer partilerin ise bu partiler etrafında siyaset üretmesinin istendiği bir anlayış var. Biz ilk günden itibaren bu anlayışa, bu zihniyete her zaman karşı çıktık. Bizler ortak meclis grubuyla, aziz milletimizin umudunu, sesini çok daha gür, çok daha güçlü bir şekilde meclise taşımaya devam edeceğiz. Şiddet diline tevessül etmeyeceğiz. Nefreti dillendirmeyeceğiz. Kutuplaştırmayı önleyeceğiz. Ötekileştirmeden uzak duracağız. Yeni bir siyaset tarzını ortaya koymaya, bu meclis çatısında gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ'Yİ HEP BERABER BUNDAN SONRA BOYKOT EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatları boykot etmeye davet ettiğini belirten Başkan Arıkan şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanını sonuna kadar destekliyoruz. Fakat iktidarın boykot çağrısında bir konu eksik. Sayın yetkililer neyi, hangi fiyatı boykot edeceğimizi söylemediler. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, çalıştık. Bir boykot listesi hazırladık. Benzin fiyatları artmış bu cuma motorin fiyatı 50 lirayı geçecek. Bu fahiş fiyatlı benzini boykot etmeyi destekliyoruz. Sorumlusu kim? İktidar. Kira artışı yüzde 58.51 olmuş. Alınan 22 bin liralık maaşın tamamı sadece kiraya gidiyor. Otoyol ve köprü ücretlerine son bir yılda yüzde iki 288 ile yüzde 453 arasında bir zam yapılıyor. Biz bu fahiş fiyatlarında boykot edilmesini bekliyoruz. Sorumlusu kim? Yine iktidar. Varlık fonundaki, dolayısıyla iktidarın kontrolündeki Turkcell'in Türk Telekom'u fahiş fiyatı tariflerine boykotu destekliyoruz. Biliyorsunuz, biz şu anda dünyanın en yavaş internetini, en fahiş fiyatlarla kullanıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki fahiş fiyatları boykot etmeyi destekliyoruz. Ben de aziz milletimizi bu fahiş fiyatları koyanları yani AK Parti'yi boykot etmeye çağırıyorum ve AK Parti'yi hep beraber bundan sonra boykot edeceğiz. Bu fiyatlardan bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak boykot edeceğimiz tek bir ürün var; o da AK Parti'dir.”