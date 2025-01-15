SP Genel Başkan'ı Arıkan: 'Ortada bıraktığınız cenazeyi hiçbir Gassal yıkayıp temizleyemez'

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Yeni Yol grubu Meclis'te ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Yol grubunun ilk toplantısında konuşan SP Genel Başkan’ı Mahmut Arıkan; “Ekonomi hiç iyiye gitmiyor. Bu ekonominin iyiye gitmemesinden dolayı da ilk etkilenen en çok etkilenen kurum da aile kurumu. Birkaç gündür aile diye genç diye nutuklar dinliyoruz hep beraber. Ama biliyoruz ki bu konuşmalar tehlike çanlarının çaldığını bize göstermekte. Televizyon ve sosyal medya içerikleriyle zehirlenen itibarsızlaştırılmaya çalışılan aile kurumu bugün tüm dünyada tehdit altında. Yeni küresel sistemin türlü propagandalarıyla yıkmaya çalıştığı aile kurumu bugün tehdit altında. Ülkemizdeki zorlu ekonomik koşullar altında aile kurumu tehdit altında. Bu tehdit son dönemde daha belirgin hale geldi. İktidar 2025 yılını Aile Yılı ilan etti ve birtakım destekleri açıkladı. Buna göre yeni evlenecek 18-29 yaş arası gençlerimize 150 bin Türk lirası faizsiz kredi verilecek. Bu ücret bugün çok çok basit harcamaları bile karşılamıyor. Atılan adımı doğru buluyoruz. Fakat bu miktar gerçeklikten uzak bir rakam. Maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen genci ikna edecek bir rakam değil” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONUN SEBEBİNİ LİDYALILARA BAĞLAYACAKLAR”

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Arıkan şöyle konuştu; “Sayın Cumhurbaşkanı marketleri hedef gösterdi. Ekonomi Bakanı da ev sahiplerini hedef gösterdi. Enflasyonun sebebi yüksek kiralarmış. Yakında enflasyonun sebebini açıklayacaklar. Onu da muhtemelen Lidyalılara bağlayacaklar. Eğer Lidyalılar parayı bulmasalardı bu ülkede enflasyon olmaz diyecekler. İktidar teflon tava gibi. Kendileri dışında herkes suçlu. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Biz 2025 bütçesini gördüğümüzde bizi bekleyen ekonomik yıkımı söylemiştik. Çünkü bütçede faiz, rant, yolsuzluk, her şey var. Ama bir tek millet yok. Şimdi neticelerini yavaş yavaş görmekteyiz maalesef. Son dönemde moda bir meslek var. Ekonomide ortada bıraktığınız cenazeyi hiçbir Gassal yıkayıp temizleyemez. Eğer böyle giderse bu ekonomiyi kaldıracak, bu ekonomiyi düzlüğe çıkaracak Gassal bulmakta zorlanacaksınız.”