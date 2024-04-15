Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi.

İlçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan K.’yi (17) uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu. Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Kardeşlerin cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Hulusi Akar Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samet ve Ahmetcan K. toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanakarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Karaaslan’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
Sobadan zehirlenen kardeşler toprağa verildi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin iki bölgesine 'Karavan Park' kurulacak
Kayseri'nin iki bölgesine 'Karavan Park' kurulacak
Çanakkale Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Çanakkale Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
Merkez Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek
Merkez Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek