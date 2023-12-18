'Yerinde Dönüşüm başvurusu 250 bini geçti'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini ayağa kaldırmak amaçlı başlatılmış olan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısı 250 bin 170'e ulaştı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık.

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  • 18.12.2023 19:08
  • Güncelleme: 18.12.2023 20:40
'Yerinde Dönüşüm başvurusu 250 bini geçti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesini ayağa kaldırmak amaçlı başlatmış olduğu Yerinde Dönüşüm Projesi’ne yapılan başvurular 250 bine ulaştı.
Resmi sosyal medya hesabından bilgileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; başvuruların her geçen gün arttığını belirterek, “Bugün itibarıyla ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Fay hatlarının, kırıkların ve sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmediklerini belirten Bakan Özhaseki, “Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası ‘Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ güvencesinde olan ‘Yerinde Dönüşüm’ ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.

1ha

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