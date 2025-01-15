Kayseri'de taklit forma : 1 milyon 194 bin lira değerinde ürüne el konuldu
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin'den Yahyalı'ya gönderilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 194 bin lira olan 448 taklit marka lisanslı forma üstü ve 348 taklit marka eşofman altı ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon neticesinde; H.T.’nin (32), Mersin’den kargo yoluyla Yahyalı ilçesine taklit marka eşofman altı ve forma göndereceği bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, kargo firmasına ait gönderide yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 194 bin lira olan 448 taklit marka lisanslı forma üstü ve 348 taklit marka eşofman altı ele geçirildi.