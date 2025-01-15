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  • Kayseri'de taklit forma : 1 milyon 194 bin lira değerinde ürüne el konuldu

Kayseri'de taklit forma : 1 milyon 194 bin lira değerinde ürüne el konuldu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin'den Yahyalı'ya gönderilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 194 bin lira olan 448 taklit marka lisanslı forma üstü ve 348 taklit marka eşofman altı ele geçirildi.

Kayseri'de taklit forma : 1 milyon 194 bin lira değerinde ürüne el konuldu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon neticesinde; H.T.’nin (32), Mersin’den kargo yoluyla Yahyalı ilçesine taklit marka eşofman altı ve forma göndereceği bilgisini aldı. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, kargo firmasına ait gönderide yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 194 bin lira olan 448 taklit marka lisanslı forma üstü ve 348 taklit marka eşofman altı ele geçirildi.

Haber Merkezi

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