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Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası yapıldı

Yeşilay Haftası faaliyetleri kapsamında Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası yapıldı

Ulusal Spor Projeleri kapsamında ‘Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası’ yapıldı. Atatürk Spor Salonunda yapışan müsabakaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından takdim edildi.

Haber Merkezi

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