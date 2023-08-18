Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı

Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak olan ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi Eski Kayseri Fen Lisesi yerinde gerçekleşen Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve tanıtım videosu ile devam etti.

‘UYUŞTURUCU BİR İPTİLADIR, BELADIR’

Uyuşturucu bağımlısı olanları kurtarmak gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Kayseri’de hayırlı bir işin başındayız. İnşallah burada yavrularımız şifa bulacaklar. Kayseri kendi kendine gayret eden, üreten ve kendini kuran bir şehir. Aslında çok avantajlı olan bir şehir değil. Neredeyse 6 ayı yaz 6 ayı kış, inşaat mevsimi bile 8-10 ayı geçmez. Topraklarının da çok verimli olduğu söylenemez. Ama bu şehir bir bereket şehridir. Bu şehirde üretim vardır, hareket vardır, bereket vardır. Madde bağımlıları konusuna gelince Sayın Valimiz geldiği günden beri Allah razı olsun ‘bu konuya iyice taktı’ denir ya, iyice taktı. Bu konuyu gündemde tuttu. O ürkütücü rakamları duydukça benim de içim döndü. Hiç kimse kendini emin görmesin be büyük konuşmasın. Herhangi birimizin yavrusu da o hale düşebilir. Yeşilay’a başkan seçtiğimiz Mehmet Bey’de konuşma yaparak güzel bir benzetme yaptı. ‘İnsanoğlunun en büyük depremi de herhalde bu bağımlılıktır’ dedi. İnsanın yaşayacağı en büyük deprem budur. Çünkü o maddeyi aldıktan bir müddet sonra insanın aklı gidiyor. Otokontrol sistemi kalmıyor. İşte herhalde bundan da büyük deprem olamaz. Bu yavruları da kurtarmak gerekiyor. Uyuşturucu bir iptiladır, beladır. Alkol, kumar bir beladır. Bazen teknolojide bir bela olmaya devam ediyor. Oraya da çok takılıyor insanlar. Aynı zamanda tütünde bir bela olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE HİÇBİR GENCİMİZİ ALÇAKLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Bütün gençleri korumak için çalışacaklarını dile getiren Vali Gömen Çiçek, “Kayserililere bir söz vermiştik. Demiştik ki; ‘Kayseri’de uyuşturucu sattırmayacağız’. Kayseri’de hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmeyeceğiz. Bütün gençlerimizi korumak için var gücümüzle çalışacağız. Bu amaçla kolluk kuvvetlerimizle beraber çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Adeta bir savaş başlattık. Bu savaş sonucunda geçen seneye oranla uyuşturucuda 2,5 kat daha fazla yakalama yaptık. Sayın Bakanım sizin huzurunuzda bir söz vermek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz kolluk kuvvetlerimizle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aldığımız önlemler bir yere kadar etkili olabiliyor. Bunun bir de önleyici hizmetleri var. O da Yeşilay. Kurtaramadığımız, bu illete bulaşmış her genç 10 kişiyi beraberinde götürüyor. Kitle imha silahı gibi inanılmaz bir sıkıntıya yol açıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu “Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Kayseri halkına teşekkür ediyoruz. Güzel işler Kayseri’de başlar, Kayseri’de tutarsa, Türkiye’de tutar” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, zehir tacirlerine bu şehirde fırsat verilmeyeceğini ifade ederek, “Ben inanıyorum ki burası kısa sürede faaliyete geçecek ve Kayserimiz yine örnek teşkil edecek. Bu kuruluşumuz hakikaten şehrimiz tarafından kabul gördü. Şehrimizin hayırseverleri gerçekten uyuşturucuyla ya da diğer hoş olmayan davranışlar olan alkol gibi konularda destek olup, sahip çıktı ve sahip çıkmaya da devam edecektir. Sayın bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin, hayırseverlerimizin, 16 ilçe belediye başkanımızın dayanışmasıyla el ele vermek suretiyle inşallah bu sorunları aşacağımızı, bu şehri zehir tacirlerinden kurtaracak, özelde de buna bulaşmış olanları tedavi bağlamında çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise, “Bugün Türkiye’de 81 şubesiyle dünyada 97 ülkede, ülke Yeşilaylarımızla küresel anlamda bağımlılıkla mücadele anlamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni modelimiz de inşallah yerli ve milli modelimiz rehabilitasyon merkezlerimizdir. Artık yataklı tedavi sistemiyle özellikle uyuşturucudan tamamen kurtarmış bir biçimde tekrar topluma kazandıracak projedir. Bugün Kayseri’de atacağımız rehabilitasyon merkezimiz Türkiye’de 3’üncü rehabilitasyon merkezimiz olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü, Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma törenini, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un dualarıyla gerçekleştirdi.