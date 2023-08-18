Sukaypark yaz günlerinde misafirlerini ağırlıyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. tesislerinden olan Sukaypark, su kayağı ve deniz bisikleti yapmak isteyenleri ağırlıyor.

PAYLAŞ
  • 18.08.2023 19:03
  • Güncelleme: 18.08.2023 19:03
Sukaypark yaz günlerinde misafirlerini ağırlıyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve 10 yıl önce hizmete açılan Sukaypark su kayağı  yapmak isteyenleri ağırlıyor. Ulusal müsabakalara da ev sahipliği yapan Sukaypark 7 gün hizmet veriyor. Lisanslı olarak su kayağı yapan sporcuların antrenmanlarına ve yaz spor okullarında eğitim alanlara hizmet veren tesiste 11 yaşından büyük ve yüzmeyi bilenler de su kayağı yapabiliyor. Tesiste su kayağı dışında isteyenler akşam saatlerinde deniz bisikletine binebiliyor. Sukaypark hakkında açıklama yapan Harikalar Diyarı Spor Tesis Sorumlusu Murat Yıldırım, “Sukaypark 20 Ağustos 2013’de hizmete açıldı. 79 bin metrekareye inşa edilen bu tesiste suyun yüksekliği 1.80 santim. Su kayağı yapılan çelik halatlar da 520 metre uzunluğundadır. Gölün her gün düzenli olarak hijyenik bakımı ve temizliği yapılıyor. Su kayağı alanımızın çevresinde 830 metre uzunluğunda tartan pist bulunuyor. Bu da göl manzarası eşliğinde sporseverlere güzel bir ambiyans sağlıyor. Tesisimiz 08.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Haftanın 7 günü buradayız. Su kayağı yapmak isteyenler saatlik, günlük ve aylık abonelik alabiliyor. Bunun yanında 11- 15 yaş arası spor okulları ve lisanslı sporcularımız antrenman yapmaktadır. Saat 19.00’dan sonra deniz bisiklet halk seansı olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hissederek yüzmeyi öğrenen görme engelli Cemre, madalyalara doymadı

Hissederek yüzmeyi öğrenen görme engelli Cemre, madalyalara doymadı

Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu

Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu

Mahalle sakinlerinin 'su' isyanı: Traktörler ile evlerine su çekiyorlar

Mahalle sakinlerinin 'su' isyanı: Traktörler ile evlerine su çekiyorlar

Büyükşehir ve bakanlık iş birliği ile Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslimi yapılıyor

Büyükşehir ve bakanlık iş birliği ile Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslimi yapılıyor

Melikgazi Belediyesi Çölyak Hastaları ile Yemekte Buluştu

Melikgazi Belediyesi Çölyak Hastaları ile Yemekte Buluştu

Kazada araçta sıkışan sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Kazada araçta sıkışan sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor bugün İstanbulspor'a konuk olacak

Kayserispor bugün İstanbulspor’a konuk olacak

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli atıldı

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı

DAHA FAZLA
Sukaypark yaz günlerinde misafirlerini ağırlıyor

Sukaypark yaz günlerinde misafirlerini ağırlıyor

Aranan FETÖ Üyesi Yakalandı

Aranan FETÖ Üyesi Yakalandı

Müdahale ettiği olayda tüfekle vurulan polisin tedavisi sürüyor

Müdahale ettiği olayda tüfekle vurulan polisin tedavisi sürüyor

Melikgazi'de geleneksel salça kaynatma günleri başlıyor

Melikgazi'de geleneksel salça kaynatma günleri başlıyor

Yahyalı'dan Dört Proje MEB Robot Yarışmasına Katılacak

Yahyalı'dan Dört Proje MEB Robot Yarışmasına Katılacak