Sukaypark yaz günlerinde misafirlerini ağırlıyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve 10 yıl önce hizmete açılan Sukaypark su kayağı yapmak isteyenleri ağırlıyor. Ulusal müsabakalara da ev sahipliği yapan Sukaypark 7 gün hizmet veriyor. Lisanslı olarak su kayağı yapan sporcuların antrenmanlarına ve yaz spor okullarında eğitim alanlara hizmet veren tesiste 11 yaşından büyük ve yüzmeyi bilenler de su kayağı yapabiliyor. Tesiste su kayağı dışında isteyenler akşam saatlerinde deniz bisikletine binebiliyor. Sukaypark hakkında açıklama yapan Harikalar Diyarı Spor Tesis Sorumlusu Murat Yıldırım, “Sukaypark 20 Ağustos 2013’de hizmete açıldı. 79 bin metrekareye inşa edilen bu tesiste suyun yüksekliği 1.80 santim. Su kayağı yapılan çelik halatlar da 520 metre uzunluğundadır. Gölün her gün düzenli olarak hijyenik bakımı ve temizliği yapılıyor. Su kayağı alanımızın çevresinde 830 metre uzunluğunda tartan pist bulunuyor. Bu da göl manzarası eşliğinde sporseverlere güzel bir ambiyans sağlıyor. Tesisimiz 08.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Haftanın 7 günü buradayız. Su kayağı yapmak isteyenler saatlik, günlük ve aylık abonelik alabiliyor. Bunun yanında 11- 15 yaş arası spor okulları ve lisanslı sporcularımız antrenman yapmaktadır. Saat 19.00’dan sonra deniz bisiklet halk seansı olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır.