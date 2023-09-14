Yeşilhisar'da bağ ve bahçe aralarında beton kanal çalışması tamamlandı

Yeşilhisar’da tarım ve üretimin desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 4 yıl içerisinde toplamda 22 bin metre uzunluğunda beton kanal ark çalışmaları bağ ve bahçe aralarında tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “İlçemiz İnsanı üretmeyi seviyorken bizlerde tarım alanındaki çalışmaları hızlandırmaya devam ediyoruz. Suların daha az israf olması hedefiyle 4 yıl içerisinde toplamda 22.000 metre uzunluğunda beton kanal ark çalışmalarımızı bağ ve bahçe aralarında tamamladık. Ayrıca Akköy Barajı havzası sulaması için Baya Çayı içerisinde suyun dağılmaması adına 900 metre uzunluğundaki kanalımızındı çalışmasını bitirdik. Desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve çalışma ekibine teşekkür ederim” dedi.