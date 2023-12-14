Sahte altınla bilgisayar alan şahsa 3 yıl 1 ay hapis

 Kayseri'de sosyal medyadan ilana verilen bilgisayarı sahte altınla alan şahsa 3 yıl 1 ay hapis ve 3 bin lira idari para cezası verildi.

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  • 14.12.2023 17:55
  • Güncelleme: 14.12.2023 17:55
Sahte altınla bilgisayar alan şahsa 3 yıl 1 ay hapis

İddiaya göre 30 Nisan 2023 tarihinde Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi’nde Ö.T. isimli şahıs bilgisayarını sosyal medya üzerinden satmak isteyen M.S.C. ile temasa geçti. Ö.T. 11 bin liraya satılan bilgisayarı gramse altın karşılığında almak istedi. M.S.C. altını annesine verdi. M.S.C.’nin annesi S.C. ertesi gün altını bozdurmak için gittiği kuyumcuda altının sahte çıktığını öğrendi. M.S.C. ile annesi M.S. Ö.T.’den şikayetçi oldu. Ö.T. hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.T. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, “Babam o dönemde cezaevindeydi paraya ihtiyacım vardı o nedenle böyle bir şey yaptım. Sosyal medyada ilanı gördüm, irtibata geçtim. Sahte altını verip bilgisayarı aldım. Pişmanım. Müştekinin zararını giderdim tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Ö.T.’ye “Parada sahtecilik” suçundan 3 yıl 1 ay hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

1ha

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