Yetim Yürekler Gülsün Derneği'nden motosiklet etkinliği

 Yetim Yürekler Gülsün Derneği, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü'nün katılımlarıyla motosiklet etkinliği düzenledi. 

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  • 10.12.2023 17:48
  • Güncelleme: 10.12.2023 17:48
Yetim Yürekler Gülsün Derneği'nden motosiklet etkinliği

Kayseri Yetim Yürekler Gülsün Derneği, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü’nün katılımlarıyla motosiklet etkinliği düzenledi. Hamburger ikramı ve ateş gösterisinin ardından Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü etkinliğe katılım sağlayan çocuklar ile birlikte motosiklet turu gerçekleştirdi.

Etkinliğin amacından söz eden Yetim Yürekler Gülsün Derneği Temsilcisi Güray Hasçizmeci; “Bu etkinliğin amacı farklı sosyal faaliyetlerle birlikte ihtiyaç sahibi çocuklarla daha yakından tanışmak konfor alanlarına girmektir. Bu hafta etkinliğimize Kayseri motor sporları kulübünün üyeleri katılım sağladı çocuklarımız motorlara bindi ve motorları yakından tanıdılar” dedi.

Öte yandan etkinlikte emeği geçen herkes teşekkürlerini ilettiğini söyleyen, İşletme sahibi Şerife Yılmaz; “Yetim Yürekler Gülsün Derneği çocukları güldürmek için böyle bir etkinlik düzenledi. Biz de hep beraber burada çocukları güldürdük, eğlendirdik mutlu mutlu evlerine göndereceğiz inşallah emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Etkinliğe katılım sağlayan Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Metin Tek; “Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü olarak, Yetimler Gülsün Derneğinin etkinliğine katıldık bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz inşallah daha güzel etkinliklere imza atacağız önemli olan bu çocuklara sahip çıkmak. Biraz moral verebildiysek bizim için ne mutlu” dedi.

1ha

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