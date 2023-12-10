Zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı: yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 10.12.2023 17:44
- Güncelleme: 10.12.2023 17:44
Kaza Melikgazi İlçesine bağlı Keykubat Mahallesi’nde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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