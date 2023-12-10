Zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı: yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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  • 10.12.2023 17:44
  • Güncelleme: 10.12.2023 17:44
Zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı: yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza Melikgazi İlçesine bağlı Keykubat Mahallesi’nde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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