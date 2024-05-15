Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kat karşılığı ihale düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ihalesi düzenledi.

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan 1 blok 36 adet daire, 3 adet dükkan için kat karşılığı yapım ihalesini düzenledi. Kentsel dönüşüm projelerine önem verdiğini her fırsatta dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini açıkladı.

15 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen ihale ile ilgili açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Deprem riskini hiçbir zaman unutmadan bölgemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına son sürat devam ediyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın yaşam alanlarını elimizden geldiğince iyileştirmek ve konforlu hale getirmek en önemli görevlerimizden biri. Ömrünü tamamlayan yapıların yerine konforlu, yüksek standartlı yapıları inşa etmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Çorakçılar Mahallelerimizde yapılan çalışmaların yanında Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 blok 36 daire, 3 adet dükkan için ihalemizi düzenledik. İhalemize katılan tüm müteahhit firmalarımıza teşekkür eder, ihaleyi kazanan firmamızı ise tebrik eder; hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızın konforlu yaşam alanlarına ulaşması için ilçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları durmaksızın devam edecek.’’ dedi.