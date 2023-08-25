Yıldızevler'de ilk kepçeyi Başkan Çolakbayrakdar vurdu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bölgeye kazandırılacak olan yol, pazar yeri ve park için gecekondu evi kepçeyle yıktı. Yıkım için kepçenin üzerine çıkan Başkan Çolakbayrakdar, ilk kepçeyi vurdu.

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  • 25.08.2023 12:00
  • Güncelleme: 25.08.2023 13:58
Yıldızevler'de ilk kepçeyi Başkan Çolakbayrakdar vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bölgeye kazandırılacak olan yol, pazar yeri ve park için gecekondu evi kepçeyle yıktı. Yıkım için kepçenin üzerine çıkan Başkan Çolakbayrakdar, ilk kepçeyi vurdu.

Sabahın erken saatlerinde Yıldızevler Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, mülkiyet sorunu çözülen eski köhne yapıların yıkım çalışmalarını inceledi. Yıkım için kepçenin üzerine çıkan Başkan Çolakbayrakdar, ilk kepçeyi vurdu.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yıldızevler Mahallesi’nde mülkiyet sorunları çözülen imarsız yapıların yıkımına başladık. Yıkım ile birlikte bölgeye kazandıracağımız pazar yeri, park ve yol çalışmalarına başlayacağız. Yapı ömrünü tamamlamış ve imarsız olan gecekonduları yıkarak, bölgenin ihtiyacı olan çalışmaları yerine getireceğiz. Mülkiyet anlaşmaları nedeniyle zaman alan bu çalışmaları, hızlı bir şekilde birer birer yapacağız. Her bir mahallemizi, yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yoğun çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz, hemşehrilerimizin huzurlu ve keyifli bir Kocasinan’da yaşamaları için sahada çalışıyor. Birimlerimizle her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet üretiyoruz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Özelikle imarsız yapıları, imar çalışmasıyla birlikte yıkılarak, yepyeni bir mahalleler inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Yıldızevler Mahallesi’ni de güzel bir geleceğe hazırladıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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