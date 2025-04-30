Yılın İlk üç ayı için Kayseri İhracat Rakamları umut verdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ülke genelinde ihracat yüzde 3,4 artışla 23,4 milyar dolara ulaşırken, ithalat da yüzde 2,2 artışla 30,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu genel gelişmelerin yanı sıra, Kayseri’nin Mart ayı ihracatı yaklaşık 325,5 milyon dolar olurken, Şubat ayına göre belirgin bir artış kaydetti. Aynı dönemde, ilin ithalat rakamları da yaklaşık 125,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı.

Sanayi sektörü temsilcileri, küresel ekonomide devam eden olumsuzlukların sanayiciler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Yüksek maliyetler, enflasyon ve döviz kuru hareketleri ile oluşan zorluklar, ihracatçıların önünde engel teşkil ederken, üretim oranlarının yeniden şekillendiği gözlemleniyor. Uzmanlar, Türkiye’nin küresel ticaretteki payını artırmak adına, ucuz ve kolay ulaşılabilir kredilerin sağlanmasının önemine vurgu yapıyor.

İç piyasada ise, üretim ve istihdam alanında faaliyet gösteren sanayicilere desteklerin hızla devreye alınması gerektiği belirtiliyor. Kayseri bölgesinde faaliyet gösteren sanayiciler, ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimlerine devam ederek, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Yurt içi ve dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmak için alınacak destek ve teşvikler, sektördeki büyümenin anahtarı olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki ekonomik gelişmeler, sanayici ve ihracatçıların dayanışma ve rehberlik taleplerini de beraberinde getirirken, bölgenin ekonomik dinamizmi, ülke geneline olumlu yansımalar yaratmayı sürdürüyor.