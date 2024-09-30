Yine motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Eski Çevreyolu İller Bankası önünde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde kontrol sağlarken sağlık ekipleri ise yaralanan iki kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan vatandaşlardan birisi Kayseri Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.