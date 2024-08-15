YKS Başarısında İmam Hatipler yine önde

Kayseri'nin en başarılı İmam Hatip Liselerinden olan Erciyes Anadolu İHL, Ş. Ömer Halis Demir Anadolu İHL, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mustafa Sezgin Anadolu İmam Hatip Liselerinden toplam 36 öğrenci bu yılki YKS sınav sonuçlarına göre Tıp Fakültesini Kazandı.

Bu dört okuldan 19 İmam hatip Lisesi öğrencisi de Diş Hekimliği Fakültelerine girmeyi başardı.

21 Öğrenci Hukuk Fakültesine girmeyi başarırken, 50 öğrenci de değişik mühendislik dallarında eğitim almayı hak kazandılar.

Bu dört okuldan 1 öğrenci Boğaziçi İşletmeyi kazanırken, 12 öğrenci de bu yılki YKS sonuçlarına göre İlahiyat Fakültelerine girmeyi başardılar.

Ayrıca diğer öğrenciler de önemli bölümleri kazandılar.