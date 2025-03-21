Yoğun kar yağışında İHH Arama Kurtarma ekibi görevdeydi

Pınarbaşı ve Sarız bölgelerinde yaşanan trafik kazalarına ve yolda mahsur kalan araçlara ulaşmak için 9 personel ve iki araçla sahaya inen ekip, zorlu koşullara rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yolda kalan araçlar kurtarıldı ve sürücüler ile yolcular güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Ekip sorumlusunun açıklamalarına göre, Ahmet Aydan Bekar, İHH Arama Kurtarma ekibinin her türlü şartta ve durumda görev yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bu tür olaylarda insanların hayatına dokunabilmenin önemine dikkat çeken Bekar, “Biz burada, her zaman yaralarımıza merhem olmaya, ihtiyaç duyanların yanında olmaya hazırız” dedi.

İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi, bu tür olağanüstü durumlarda topluma olan sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.