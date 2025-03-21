  • Haberler
  • Gündem
  • Yoğun kar yağışında İHH Arama Kurtarma ekibi görevdeydi

Yoğun kar yağışında İHH Arama Kurtarma ekibi görevdeydi

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, yolda kalan sürücüler için zorlu bir durum yarattı. İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi, iki gün süren kar yağışı boyunca yardım elini uzatarak, saatler süren sıkı bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışında İHH Arama Kurtarma ekibi görevdeydi

Pınarbaşı ve Sarız bölgelerinde yaşanan trafik kazalarına ve yolda mahsur kalan araçlara ulaşmak için 9 personel ve iki araçla sahaya inen ekip, zorlu koşullara rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yolda kalan araçlar kurtarıldı ve sürücüler ile yolcular güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Ekip sorumlusunun açıklamalarına göre, Ahmet Aydan Bekar, İHH Arama Kurtarma ekibinin her türlü şartta ve durumda görev yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bu tür olaylarda insanların hayatına dokunabilmenin önemine dikkat çeken Bekar, “Biz burada, her zaman yaralarımıza merhem olmaya, ihtiyaç duyanların yanında olmaya hazırız” dedi.

İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi, bu tür olağanüstü durumlarda topluma olan sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eğitimci Yazar Rafet Ural Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk oldu
Eğitimci Yazar Rafet Ural Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk oldu
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi
Hulusi Paşa, Mektep Melikgazi'de Tecrübelerini Paylaştı
Hulusi Paşa, Mektep Melikgazi’de Tecrübelerini Paylaştı
Milletvekili Genç, 1. meclis'e yürüdü: 'Adalet ve demokrasi için buradayız'
Milletvekili Genç, 1. meclis’e yürüdü: “Adalet ve demokrasi için buradayız”
Kayseri'de kapanan 260 mahalle yolu açıldı
Kayseri'de kapanan 260 mahalle yolu açıldı
Hulusi Akar, Kayseri'nin Eğitim Geleceği İçin Kanaat Önderleri İstişarede Bulundu
Hulusi Akar, Kayseri’nin Eğitim Geleceği İçin Kanaat Önderleri İstişarede Bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!