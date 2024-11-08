YÖK Başkanı Özvar Yaman Dede'de

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı Yaman Dede Kültür Evi'nde ağırladı.

YÖK Başkanı Özvar Yaman Dede'de
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı Yaman Dede Kültür Evi’nde ağırladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Yaman Dede Kültür Evi’nde bulunan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi ile Hilye-i Şerifleri inceleyerek bilgiler aldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un da katıldığı programda YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sergilenin eserleri büyük bir hayranlıkla inceledi.

Ziyarette Başkan Yalçın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ı Yaman Dede Konağı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çeşitli yayınlardan oluşan kitaplar hediye etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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